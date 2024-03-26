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Пименов: Азербайджан — прекрасное предложение для Черчесова, пауза затянулась

Пименов: Азербайджан — прекрасное предложение для Черчесова, пауза затянулась
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением относительно информации о том, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить азербайджанскую национальную команду.

«Работа в сборной Азербайджана – прекрасное предложение для Черчесова, а то пауза без работы затянулась. Почему бы не попробовать себя в этой сборной? Возможно, что благодаря работе в Азербайджане Черчесов привлечёт внимание европейских клубов, но нужны победы», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Черчесов — один из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

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