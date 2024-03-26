Мурад Мусаев сравнил свой подход к работе с принципами Владимира Ивича в «Краснодаре»

Новый главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, чем его тренерские принципы отличаются от взглядов экс-тренера «быков» Владимира Ивича.

«Ну смотрите, я думаю, что очень хорошие результаты и в чемпионате, и в Кубке. И команда уверенно идёт на первом месте уже довольно давно (интервью было записано до весенней части сезона и увольнения Владимира Ивича. – Прим. «Чемпионата»). И возможно, наверное, Сергей Николаевич хотел бы играть в другой футбол более яркий, но я уверен, что болельщики, весь город счастлив и в ожидании первого титула клуба, поэтому, наверное, игра стоит свеч, футбол чуть-чуть изменился, но он приносит хороший результат.

Конечно, я анализирую то, что происходит, но, допустим, мне ближе другой метод. То, что делает Ивич, где он фрагментарно играет в пять защитников, это хороший путь, и это говорит о его тренерском мастерстве, но все тренеры разные. Кто-то не меняется, а кто-то может каждый матч менять схемы, подстраиваться под соперника, и оба пути, они хорошие. Какой ты выберешь, мой путь не меняется. И иногда это хорошо, а иногда, наоборот, это, может быть, меня немного ограничивает», — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».