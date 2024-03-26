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Мурад Мусаев рассказал, почему ушёл из «Краснодара» после первого периода в клубе

Мурад Мусаев рассказал, почему ушёл из «Краснодара» после первого периода в клубе
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему покинул чёрно-зелёных после своего первого периода в клубе.

«Я готов был остаться в структуре клуба, во второй команде, это в принципе было для меня интересно, потому что я всегда получал удовольствие, работая с молодыми футболистами. Это эмоции, это чистый футбол, они там хорошо работают, я готов был рассмотреть это и остаться, но мы там по внутренним моментам, по развитию, как должна комплектоваться команда, развиваться там и так далее, такие были нюансы, в которых мы не сошлись. А Сергею Николаевичу уже было особо не до футбола в тот момент, там были тяжелые моменты у него, и я поэтому принял решение не оставаться», — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в «Краснодар», подписав контракт до конца сезона-2023/2024.

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