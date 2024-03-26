Мурад Мусаев рассказал о предложениях из РПЛ до возвращения в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что ему поступали предложения от клубов РПЛ до того, как он вернулся в кубанский клуб.

«В первые два года было где-то три-четыре звонка с Премьер-Лиги. Какие-то звонки были условно, что тренер уходит, ты нам интересен, можем ли мы говорить. Я говорю, нет, извините, я сейчас никак не могу уйти. У меня здесь, в Азербайджане, обязательство, я счастлив здесь, я никуда не пойду. Были такие звонки, что один руководитель клуба звонил, говорит, как у тебя там, у тебя неустойка есть? Я говорю, да. Он говорит, я завтра вылетаю, оплачиваю и полетели. Я говорю, нет, извините, я не готов, я не уйду, потому что я здесь счастлив и мне здесь нравится», — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в «Краснодар», подписав контракт до конца сезона-2023/2024.