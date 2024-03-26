Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, чем интересен чемпионат Азербайджана

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, чем интересен чемпионат Азербайджана по футбола. До возвращения в РПЛ Мусаев тренировал азербайджанский «Сабах».

«Чем интересен чемпионат Азербайджана? Ну «Карабах» там. Его, я думаю, надо смотреть всем, потому что это такое серьёзное явление в европейском футболе, когда с минимальными возможностями ты играешь с позиции силы. Вот, допустим, если, не знаю, кто-то смотрел игры с «Брагой», они просто переиграли «Брагу». Там во втором матче было удаление, обидное удаление, там две жёлтые карточки, и они на протяжении трёх таймов, трёх с половиной таймов переигрывали «Брагу», которая очень хорошая команда, выиграла сейчас Кубок португальской лиги. И то, как удалось построить такую команду, это очень интересно.

Есть «Нефтчи», клуб, который там с большими традициями ещё советскими. Есть ряд тоже интересных команд. «Сабах» тоже это очень интересная команда», — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».