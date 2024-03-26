Экс-вратарь «Локомотива»: не знаю, для чего клубу нужен Митрюшкин

Бывший вратарь «Локомотива» Алексей Поляков прокомментировал информацию о том, что вратарь «Химок» Антон Митрюшкин покинет команду грядущим летом для того, чтобы присоединиться к московскому «Локомотиву».

«У «Локомотива» есть вратари. Не знаю, для чего нужен Митрюшкин. Если Гильерме и Худяков остаются, то для конкуренции взять его можно, но вряд ли он подойдёт команде как первый вратарь», — сказал Поляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Митрюшкин выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также за московский «Спартак» и дубль красно-белых. Кроме того, вратарь был заигран за молодёжную и юношеские сборные России.