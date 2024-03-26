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Игрок сборной Португалии Витинья: Роналду делает разницу на поле, а также важен вне его

Игрок сборной Португалии Витинья: Роналду делает разницу на поле, а также важен вне его
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Полузащитник сборной Португалии Витинья подчеркнул важность 39-летнего нападающего Криштиану Роналду для португальской национальной команды.

«Он супер важен для нас. Криштиану наш капитан. В нашей сборной это игрок, забивший больше всех голов в этом отборочном цикле. Он забивал практически в каждом матче. Это футболист, продолжающий делать разницу [на поле]. Разумеется, такой игрок должен быть важен. Помимо этого, к его успехам на поле добавляется и то, что он делает за его пределами», — приводит слова Витиньи Notícias ao Minuto.

Напомним, в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2024 года Роналду забил десять голов. По этому показателю его опередил только нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, забивший 14 мячей.

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