«Локомотив» направит доходы от матча с «Краснодаром» на помощь жертвам теракта в Москве

Московский «Локомотив» объявил, что все доходы от матча 22-го тура чемпионата России с «Краснодаром» будут направлены на помощь жертвам теракта в Москве. Игра «Локомотив» — «Краснодар» состоится 31 марта в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Доходы, полученные ФК «Локомотив» по итогам матча Российской Премьер-лиги против «Краснодара», будут перечислены в общероссийскую общественную организацию Российский Красный Крест в помощь семьям погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Все развлекательные мероприятия на стадионе в этот день будут отменены. Футбол объединяет и помогает преодолеть сложные периоды в жизни. Важно быть вместе и помнить — никто и никогда не останется в беде один", — написала пресс-служба железнодорожников в клубном телеграм-канале.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями, которые повлекли за собой огромное число жертв и пострадавших. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура.