Туфан Садыгов: «Химки» постоянно обеспечивают «Локо» вратарями, можем поставить на поток

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковные «Химки», отреагировал на информацию о том, что вратарь Антон Митрюшкин покинет подмосковную команду грядущим летом для того, чтобы присоединиться к «Локомотиву».

«Локомотив» — один из топ‑клубов, если он обратится с интересом по Антону Митрюшкину, мы, наверное, отпустим его. Если такое предложение поступит, думаю, он сможет продолжить карьеру в Москве.

Пока предложения не было? Не могу сказать, клубными делами я не занимаюсь. Но буду только за, если «Локомотив» будет заинтересован. Мы постоянно обеспечиваем железнодорожников вратарями, можем продавать, поставить это на поток», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак» и дубль красно-белых. Кроме того, вратарь был заигран за молодёжную и юношеские борные России.