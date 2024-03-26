Сенников: зачем Черчесову сборная Азербайджана? Нет смысла понижать свой статус

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о том, что Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана.

«Такой специалист, как Черчесов, не может долго оставаться без работы. У него очень хороший опыт работы со сборной России, поэтому интерес со стороны Азербайджана понятен. Если Черчесов сейчас не найдёт работу в России, стоит рассмотреть вариант с Азербайджаном. На мой взгляд, стоит дождаться конца сезона, потому что освободятся какие-то вакансии в РПЛ.

Мне кажется, что Черчесов прошёл большой путь и ему интереснее работать со сборными, чем с клубами. Ему нет смысла понижать свой статус, ведь он был на чемпионате мира со сборной России, а с «Ференцварошем» участвовал в Лиге чемпионов. Я думаю, что он сам не пойдёт в Азербайджан. Зачем ему? В России он пойдёт только в те клубы, которые борются за чемпионство», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.