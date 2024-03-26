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«Не сталкивался с таким раньше». Саутгейт — о травмированных игроках сборной Англии

«Не сталкивался с таким раньше». Саутгейт — о травмированных игроках сборной Англии
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о ситуациями с травмированными игроками в национальной команде. Напомним, ранее стало известно о травмах защитников Гарри Магуайра и Кайла Уолкера, а также голкипера Сэма Джонстона. Вместо травмированных футболистов в сборную Англии вызваны защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис и голкипер «Бёрнли» Джеймс Траффорд.

«Это невероятно, какое количество людей нам недоступны. Я не сталкивался с этим раньше. Но это значит, что есть возможности для других футболистов. Мы видели, как против Бразилии игроки выходили на поле и использовали эти возможности, что тоже здорово для нас. Увидеть всех этих футболистов в игре с соперниками высокого уровня поможет нам принимать лучшие решения в дальнейшем», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится товарищеский матч между сборными Англии и Бельгии.

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