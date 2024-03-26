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Мостовой: с приходом Станислава Черчесова сборная Азербайджана может чего-то добиться

Мостовой: с приходом Станислава Черчесова сборная Азербайджана может чего-то добиться
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Черчесов входит в тройку кандидатов на пост тренера азербайджанцев. При этом в местной федерации футбола заявили, что пока не делали никому официальных предложений.

«Ещё неделю назад Черчесов был одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака». Помимо Станислава, видимо, есть ещё кандидаты на должность тренера Азербайджана. Азербайджан никогда ничего не добивался и с приходом Станислава может чего-то добиться или зацепиться за что-то, как Грузия сейчас борется за выход на Евро-2024», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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