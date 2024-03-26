«Это было восхитительно». Тедеско поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился воспоминаниями о работе в московском «Спартаке». Напомним, Тедеско сотрудничал со «Спартаком» с 2019 по 2021 год. За это время команда под его руководством провела 54 матча во всех турнирах, в которых смогла победить 27 раз.

«Это был хороший проект. Когда мы приехали, у нас было около 30 игроков, слишком много, чтобы играть в чемпионате и Кубке России. Мы практически полностью обновили состав. Многие игроки ушли, и мы решили привлечь молодых людей из второй команды и даже из U-19. В итоге у нас было около 20 полевых игроков и вратарей, и мы создали действительно хорошую атмосферу. Мне нравилось работать с этой молодой командой, а также с опытными игроками, которые у нас были, такими как Самуэль Жиго, который сейчас играет в «Марселе», или Георгий Джикия, капитан «Спартака» и сборной России.

В первом сезоне мы дошли до полуфинала Кубка России, где проиграли в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. А на второй год мы заняли второе место в лиге и вышли в Лигу чемпионов. Это было восхитительно. Но я принял решение уйти в конце того сезона, потому что из-за пандемии коронавируса мне было очень трудно быть разлучённым со своей семьёй», — приводит слова Тедеско Coaches Voice.

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с 8 февраля 2023 года. До этого последним клубом 38-летнего специалиста был немецкий «Лейпциг», в нём Доменико работал на протяжении года. Итальянец также работал с «Эрцгебирге» и «Шальке».