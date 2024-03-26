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Грузия — Греция: стартовые составы команд на матч за выход на Евро-2024

Сегодня, 26 марта, состоится финальный матч Пути С отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Грузии и Греции. Встреча пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стали известны стартовые составы команд.

Грузия: Мамардашвили, Двали, Кверквелия, Кашия, Какабадзе, Кочораишвили, Китеишвили, Шенгелия, Кварацхелия, Зивзивадзе, Чакветадзе.

Греция: Влаходимос, Цимикас, Мавропанос, Хацидиакос, Бэлдок, Манталос, Курбелис, Бакасетас, Пелькас, Иоаннидис, Масурас.

Напомним, в полуфинале Пути С сборная Грузии одержала победу над Люксембургом со счётом 2:0. Национальная команда Греции разгромила Казахстан — 5:0. Победитель сегодняшней встречи станет участником группового этапа Евро-2024.