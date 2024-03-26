Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грузия — Греция: стартовые составы команд на матч за выход на Евро-2024

Грузия — Греция: стартовые составы команд на матч за выход на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 марта, состоится финальный матч Пути С отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Грузии и Греции. Встреча пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
1-й тайм
0 : 0
Греция

Стали известны стартовые составы команд.

Грузия: Мамардашвили, Двали, Кверквелия, Кашия, Какабадзе, Кочораишвили, Китеишвили, Шенгелия, Кварацхелия, Зивзивадзе, Чакветадзе.

Греция: Влаходимос, Цимикас, Мавропанос, Хацидиакос, Бэлдок, Манталос, Курбелис, Бакасетас, Пелькас, Иоаннидис, Масурас.

Напомним, в полуфинале Пути С сборная Грузии одержала победу над Люксембургом со счётом 2:0. Национальная команда Греции разгромила Казахстан — 5:0. Победитель сегодняшней встречи станет участником группового этапа Евро-2024.

Сетка стыковых матчей Евро-2024
Календарь стыковых матчей Евро-2024
Материалы по теме
Грузия и Греция бьются за Евро-2024! Хвиче надо просыпаться, а то совсем не заметен! LIVE
Live
Грузия и Греция бьются за Евро-2024! Хвиче надо просыпаться, а то совсем не заметен! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android