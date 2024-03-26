Деклан Райс — о Кобби Майну: для него нет пределов, он действительно впечатляет

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, недавно дебютировавшего за английскую национальную команду.

«Каждый раз, когда я видел по телевизору его игру за «Манчестер Юнайтед», он был практически лучшим игроком в каждом матче. На тренировках его самообладание, маленькие элементы, которые он делает в узких местах, действительно впечатляют.

Меня часто спрашивают друзья: «Что из себя представляет Майну?», и он действительно впечатляет. Я очень хочу, чтобы он наслаждался своей карьерой. Я думаю, очень важно, чтобы мы не оказывали на него слишком большого давления. Он играет в одном из крупнейших клубов мира, а теперь ещё и в сборной Англии, и мы просто хотим дать ему возможность процветать.

Он так хорошо сложен. Я сталкивался со многими 18-летними, которые являются лучшими игроками, но не имеют полного пакета, просто потому что они такие, какие они есть. Но он такой уравновешенный, и это первое, что я о нём понял. Для него нет пределов, он потрясающий игрок, и я с нетерпением жду, когда смогу сыграть с ним много матчей за сборную Англии», — приводит слова Райса The Telegraph.

Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.