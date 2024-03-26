Митрюшкин подпишет трёхлетний контакт с «Локо» с зарплатой 3 млн рублей в месяц — источник

Контракт голкипера подмосковных «Химок» Антона Митрюшкина с «Локомотивом» будет рассчитан на три года, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Также сообщается, что 28-летний вратарь получит 15 млн рублей подъёмных и будет получать зарплату в размере трёх млн рублей в месяц.

По информации источника, железнодорожники решили взять Митрюшкина из-за того, что второй голкипер команды Даниил Худяков отказался от продления контракта и, вероятно, покинет красно-зелёных. Также сообщается, что за кандидатуру Антона сыграло то, что он дружит с основным голкипером «Локо» Ильёй Лантратовым и знает три иностарнных зыка (английский, немецкий и французский — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак» и дубль красно-белых. Кроме того, вратарь был заигран за молодёжную и юношеские борные России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Митрюшкина в € 500 тыс.