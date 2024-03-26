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Германия — Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 22:45

Германия — Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 22:45
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Сегодня, 26 марта, состоится товарищеский матч между сборными Германии и Нидерландов. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия). Встречу будет обслуживать бригада норвежских арбитров, которую возглавляет Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского матча, который состоялся 29 марта 2022 года. Тогда команды не выявили победителя в матче, который закончился со счётом 1:1. У немцев отличился нападающий Томас Мюллер, а за сборную Нидерландов забил нападающий Стивен Бергвейн, которому ассистировал защитник Дензел Думфрис.

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