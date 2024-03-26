Тренер сборной Англии Саутгейт — о Майну: для молодого игрока он очень, очень хорош

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, недавно дебютировавшего за английскую национальную команду.

«С точки зрения прогресса в нашем составе, он получает преимущество, потому что мы не так богаты ресурсами в этой области. Но мы очень рады видеть, как он справляется с тренировками, и уже видим, что он может принести пользу. Я понимаю, что мы должны присматривать за ним и следить за тем, чтобы его развитие шло в правильном темпе, но возможности для этого тоже есть.

Он выглядит очень спокойным. Определённо, вы можете видеть, что он всё воспринимает. Когда мы говорим с ним о тактике, кажется, что он способен воспринять все эти концепции. Сейчас многие молодые игроки, получившие образование в академии, способны на это. Я думаю, что для молодого игрока он очень, очень хорош. При этом Кобби всё ещё развивается», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

18-летний Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.