«Химки» ведут переговоры по выкупу полузащитника «Локомотива»

Подмосковные «Химки» хотят выкупить 24-летнего полузащитника Илью Берковского у московского «Локомотива». Клубы ведут переговоры. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, «Химки» также хотят сохранить нападающего Владислава Яковлева, который арендован у московского ЦСКА.

Илья Берковский стал футболистом «Локомотива» в начале 2021 года. С февраля 2021 по июнь 2023 года игрок выступал за клуб «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. В июле 2023 года он присоединился к «Химкам». Текущее арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Владислав Яковлев, так же, как и Берковский, перебрался в «Химки» в июле 2023 года на правах аренды. В данный момент Яковлев находится в числе травмированных.