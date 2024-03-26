«Сюрпризом не стало, трагедией – тоже». Талалаев подтвердил переход Митрюшкина в «Локо»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев подтвердил будущий переход голкипера команды Антона Митрюшкина в московский «Локомотив», а также рассказал о конкуренции на вратарской позиции в клубе.

«Да, Митрюшкин подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Для нас это сюрпризом не стало, трагедией – тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, это его выбор.

До конца сезона Антон у нас, он доработает контракт. Есть Обухов, который в нынешнем сезоне провёл больше матчей. Будем растить своего вратаря. Помимо Бурыченкова, который в текущем первенстве за основу не выходил, в системе «Химок» есть молодой и очень талантливый Павлов. По ходу сезона у нас не было понимания, кто однозначный первый номер, нет его и сейчас. Кто будет лучше готов, тот и будет играть» — приводит слова Талалаева Metaratings.

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак» и дубль красно-белых. Кроме того, вратарь был заигран за молодёжную и юношеские борные России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Митрюшкина в € 500 тыс.