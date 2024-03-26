Испания — Бразилия: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 26 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Испании и Бразилии. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Встречу будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Эрнандес, Руис, Ольмо, Ямал, Мората, Уильямс.

Бразилия: Бенто, Данило, Бералдо, Бруно, Венделл, Гимарайнс, Гомес, Пакета, Винисиус, Родриго, Рафинья.

Последний раз Испания и Бразилия играли между собой летом 2013 года в рамках Кубка Конфедераций. В той встрече разгромную победу одержали южноамериканцы — 3:0. Дубль в той игре оформил нападающий Фред, ещё один мяч забил Неймар.

Во время текущего мартовского сбора национальных команд испанцы встречались с Колумбией. Игра завершилась минимальной победой колумбийцев — 1:0. Бразилия играла со сборной Англии и также уступила со счётом 0:1.