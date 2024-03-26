Грузия — Греция: судьба путёвки на Евро-2024 решится в серии пенальти

В эти минуты проходит финальный матч Пути С отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборными Грузии и Греции. Встреча проводится на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Командам не хватило 90 минут основного времени и 30 минут дополнительного времени, чтобы открыть счёт. Грузины превзошли соперника по количеству ударов в створ — 3:2. Судьба путёвки на чемпионат Европы решится в серии послематчевых пенальти.

Напомним, в полуфинале Пути С сборная Грузии одержала победу над Люксембургом со счётом 2:0. Национальная команда Греции разгромила Казахстан — 5:0. Победитель сегодняшней встречи станет участником группового этапа Евро-2024.