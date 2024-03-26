Расписание матчей сборной Грузии на групповом этапе Евро-2024

Сегодня, 26 марта, сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). Грузинская национальная команда сыграет в группе F. Её соперниками станут сборные Португалии, Турции и Чехии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей Грузии на групповом этапе Евро-2024.

Расписание сборной Грузии на групповом этапе Евро-2024:

18 июня. Турция — Грузия (Дортмунд).

22 июня. Грузия — Чехия (Гамбург).

26 июня. Грузия — Португалия (Гельзенкирхен).

Национальная команда Грузии впервые в истории добралась до стадии группового этапа. Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.