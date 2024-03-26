Испания — Бразилия: хозяева открыли счёт в матче

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Испании и Бразилии. Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Встречу обслуживает португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 12-й минуте сборная Испании получила право на 11-метровый удар, который реализовал полузащитник Родриго Эрнандес.
В предыдущий раз Испания и Бразилия играли между собой летом 2013 года в рамках Кубка Конфедераций. В той встрече разгромную победу одержали южноамериканцы — 3:0. Нападающий Фред тогда оформил дубль, ещё один мяч забил Неймар.
Во время текущего мартовского сбора национальных команд испанцы уже сыграли с Колумбией. Встреча завершилась минимальной победой колумбийцев — 1:0. Бразилия провела матч со сборной Англии и победила со счётом 1:0.
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