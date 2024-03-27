Гол Севикяна не помог сборной Армении в товарищеском матче с Чехией

Вчера, 26 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами Чехии и Армении. Встреча прошла в Праге (Чехия). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 14-й минуте матча, когда полузащитник Эдгар Севикян вывел сборную Армении вперёд. В самом конце первого тайма чешская сборная сумела сравнять счёт благодаря голу защитника Ладислава Крейчи. На 78-й минуте встречи нападающий Томаш Хоры отправил второй мяч в ворота сборной Армении и установил окончательный счёт матча.

Напомним, в своём последнем матче армяне уступили сборной Косова со счётом 0:1. Та встреча также носила товарищеский характер. А чехи в своей последней игре, которая тоже была товарищеской, обыграли сборную Норвегии — 2:1.