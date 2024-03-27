Гол Севикяна не помог сборной Армении в товарищеском матче с Чехией
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Вчера, 26 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами Чехии и Армении. Встреча прошла в Праге (Чехия). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Первый мяч был забит на 14-й минуте матча, когда полузащитник Эдгар Севикян вывел сборную Армении вперёд. В самом конце первого тайма чешская сборная сумела сравнять счёт благодаря голу защитника Ладислава Крейчи. На 78-й минуте встречи нападающий Томаш Хоры отправил второй мяч в ворота сборной Армении и установил окончательный счёт матча.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Армения
0:1 Севикян – 14' 1:1 Крейчи – 45' 2:1 Хоры – 78'
Напомним, в своём последнем матче армяне уступили сборной Косова со счётом 0:1. Та встреча также носила товарищеский характер. А чехи в своей последней игре, которая тоже была товарищеской, обыграли сборную Норвегии — 2:1.
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