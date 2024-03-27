Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чехия — Армения 2:1, результат товарищеского матча 26 марта

Гол Севикяна не помог сборной Армении в товарищеском матче с Чехией
Комментарии

Вчера, 26 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами Чехии и Армении. Встреча прошла в Праге (Чехия). Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Первый мяч был забит на 14-й минуте матча, когда полузащитник Эдгар Севикян вывел сборную Армении вперёд. В самом конце первого тайма чешская сборная сумела сравнять счёт благодаря голу защитника Ладислава Крейчи. На 78-й минуте встречи нападающий Томаш Хоры отправил второй мяч в ворота сборной Армении и установил окончательный счёт матча.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Армения
0:1 Севикян – 14'     1:1 Крейчи – 45'     2:1 Хоры – 78'    

Напомним, в своём последнем матче армяне уступили сборной Косова со счётом 0:1. Та встреча также носила товарищеский характер. А чехи в своей последней игре, которая тоже была товарищеской, обыграли сборную Норвегии — 2:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android