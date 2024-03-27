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Зинченко прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2024

Зинченко прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2024
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Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу национальной команды в финальном матче Пути В отборочного этапа на чемпионат Европы 2024 года с Исландией (2:1).

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь B. Финал
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Украина
Окончен
2 : 1
Исландия
0:1 Гудмундссон – 30'     1:1 Цыганков – 54'     2:1 Мудрик – 84'    

«Ребров в перерыве сказал, чтобы мы верили в результат, что мы сможем забить, чтобы мы продолжали играть и придерживаться своих позиций и верить в то, что мы сможем забить.

Также мы завели друг друга, потому что понимали, что нас ждут очень тяжелые 45 минут, но мы должны отдать всех себя ради результата.

Не скажу, что исландцы превосходили нас в первом тайме – просто мы пропустили мяч. Еще до игры я говорил, что нам нужно обратить внимание на некоторых их игроков, у которых есть индивидуальное мастерство. Альберт Гудмундссон, отличившийся сегодня, забил трижды Израилю. Он хорошо разобрался в моменте и забил роскошный мяч, но мы отреагировали как следует», — приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

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