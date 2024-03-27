«После удаления стало всё понятно». Кудряшов — о матче Россия — Сербия

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Фёдор Кудряшов высказался о победе сборной России в товарищеском матче с Сербией. Игра проходила в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Сербы с 21-й минуты играли в меньшинстве, красную карточку получил Милан Гаич.

«Что касается самой игры, то очень жалко, что случилось удаление в середине первого тайма. Оно, безусловно, повлияло на ход игры. Сербы с самого начала выглядели не очень убедительно по сравнению с нашей сборной. После удаления стало всё понятно, особенно после второго гола, забитого в первом тайме. Второй превратился в формальность, на мой взгляд. Было видно, как наши игроки получают удовольствие. Были элементы какого-то пижонства. Видно было, насколько наша сборная уверена в себе», — сказал Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».