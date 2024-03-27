Бывший защитник «Спартака», «Сочи» и турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов объяснил повышенный интерес клубов из Турции к российским футболистам.

«Всё равно футбольные люди Турции общаются между собой. И, естественно, вырос интерес к российским игрокам, так как они видят, что русские приезжают, не отбывают здесь номер, работают, они профессионалы, никаких бытовых вопросов. Поэтому, наверное, каждая команда хочет видеть в своих рядах профессионалов, пример для турецких игроков, которые иногда в силу менталитета, наверное, позволяют себе расслабиться и не до конца выкладываться на тренировках. А когда рядом с тобой пример, то ты хочешь – не хочешь, будешь дальше работать и прибавлять», — сказал Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».