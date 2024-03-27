Анзор Кавазашвили высказался о выходе сборной Грузии на Евро-2024

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о выходе сборной Грузии на чемпионат Европы — 2024.

«Это, бесспорно, большой успех для сборной Грузии. Особенно после того, как развалился СССР и грузинским командам играть между собой было не очень комфортно. Потому что города не очень крупные, а серьёзных футбольных клубов, кроме «Динамо» Тбилиси и «Динамо» Батуми, не было. Тогда команды, участвовавшие в чемпионате Грузии, имели посредственное значение.

Но идёт новое поколение, новые тренерские кадры, обмен резервами с зарубежными странами. Можно сказать, что время всё исправит. На сегодняшний день Грузия начала показывать ёмкую и красивую игру. К ним вернулось индивидуальное мастерство, которое всегда отличало грузинских футболистов. В команде СССР грузины всегда представляли от семи до девяти человек. Я очень рад и поздравляю Грузию!» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.