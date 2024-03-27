Экс-защитник сборной России Фёдор Кудряшов объяснил своё решение завершить карьеру

Бывший защитник сборной России и ряда клубов РПЛ Фёдор Кудряшов объяснил своё решение завершить карьеру. Игрок объявил, что решил повесить бутсы на гвоздь, в феврале 2024 года в возрасте 36 лет.

«Это не было спонтанно, я шёл к этому, наверное, ещё когда играл в «Антальяспоре». Начались у меня проблемы со спиной. До операции я думал, что, если мне ничего не поможет, я закончу карьеру. Были идеи уже чем заниматься. Но потом сделал операцию и вернулся в футбол, причём полностью забыл свои проблемы со спиной.

У меня закончился контракт. Я думал, будет у меня предложение – я поиграю, не будет – я готов закончить. Получилось договориться с «Факелом», я вернулся в Россию, играл, но мысль о том, что, может быть, хватит, может быть, пора, не покидала меня. Так как мы знаем, что есть проблемы с логистикой в Воронеже, и эти переезды постоянные, постоянно из дома уезжаешь, маленькая дочка, хочется видеть, как она растёт, участвовать в воспитании. Вот это всё накапливалось у меня в голове, и зимой на сборах я чувствовал, что мне тяжело, всё-таки не молодой уже.

И в один прекрасный день я понял, что, наверное, хватит. Супруга поддержала меня в этом решении, поэтому в принципе мне это не далось тяжело. Я на протяжении чуть больше года к этому шёл и не жалею, что закончил карьеру, так как от нагрузок я чувствовал, что ещё чуть-чуть — и что-то сломается во мне», — сказал Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».