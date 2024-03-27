Кечинов: для грандов в играх с Грузией на Евро-2024 возможны любые сюрпризы

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал выход Грузии в финальную часть чемпионата Европы — 2024.

«Приятно! Всё-таки наша бывшая республика. Здесь всё сложилось удачно для Грузии. У них очень талантливое поколение во главе с самым талантливым Хвичей Кварацхелией. Всё это вылилось в такой громкий и радостный для Грузии результат. Они однозначно пошумят на Евро. Для грандов в играх с Грузией возможны любые сюрпризы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 26 марта сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). Встреча прошла на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Отметим, что сборная Грузии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. На групповом этапе этого турнира её соперниками станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F.