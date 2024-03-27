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«Я знаю момент, когда уйду». Лионель Месси — о возможном завершении карьеры

«Я знаю момент, когда уйду». Лионель Месси — о возможном завершении карьеры
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о сроках завершения игровой карьеры, признавшись, что уйдёт из футбола сразу, как почувствует, что больше не получает удовольствия от игры и не помогает свой команде.

«Я знаю, что в тот момент, когда я почувствую, что больше не могу играть, что больше не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде, я уйду. Я очень самокритичен к себе, я знаю, когда мне хорошо, когда мне плохо, когда я играю хорошо, а когда плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, я постараюсь продолжать играть, потому что это то, что я люблю и умею делать», — приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.

Контракт 36-летнего Месси с «Интер Майми» рассчитан до декабря 2025 года.

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