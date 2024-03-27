Месси: если бы мы не выиграли чемпионат мира в Катаре, я бы наверняка ушёл из сборной

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что, скорее всего, завершил бы карьеру в сборной Аргентины, если бы не смог с национальной командой одержать победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Футболист признал, что чувства от триумфа были сравнимы с волшебством.

«Победа на чемпионате мира была для нас, наших семей и всей страны волшебством, эти чувства останутся с нами на всю жизнь. Я бы наверняка ушёл из сборной, если бы мы не выиграли титул, но, к счастью, мы это сделали, подарив Аргентине ещё одну победу», — приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.

Месси был капитаном сборной Аргентины на мундиале 2022 года. В финале с Францией (3:3, 4:2 пен.) нападающий оформил дубль. Месси был признан лучшим игроком турнира.