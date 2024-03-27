Митай: в Европе на тебя никто не кричит. В России, если ошибся, тебе сразу напихают

Левый защитник московского «Локомотива» Марио Митай отметил, что в европейских клубах на молодых игроков оказывается меньшее давление, чем в России.

«Я заметил, что в Европе у молодых футболистов больше свободы. В каком плане? Когда в Европе молодой игрок на тренировке делает что-то не так, более опытные одноклубники относятся к этому с пониманием. Никто не повышает голос, не кричит, а в России, если ты ошибся, «старики», скорее всего, сразу напихают тебе», — приводит слова Митая Sport24.

Напомним, игроком «Локомотива» Митай стал летом 2022 года. В нынешнем сезоне Марио Митай провёл 19 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость албанца в € 1,5 млн. «Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» на домашней арене.