Вам интересны утренние и вечерние подборки новостей на сайте «Чемпионата»?

«Чемпионат» проводит опрос читателей и пользователей приложения с целью понять, что нравится нашей аудитории. Каждый ваш голос может сделать наш сайт лучше.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Принять участие в опросе можно и по данной ссылке.

Первый вопрос касается утренних и вечерних подборок новостей на сайте «Чемпионата». Мы предлагаем вам поделиться мнением о том, интересны ли для вас подобные дайджесты. Отметим, что утренняя подборка новостей выходит ежедневно в 8:30 по московскому времени. По выходным она публикуется на час позже, в 9:30 мск. С её примером можно ознакомиться по данной ссылке. Вечерняя подборка выходит каждый день в 21:00 мск. Её пример представлен здесь.

Также в опросе вы можете поделиться мнением о том, устраивает ли вас работа раздела статистики на «Чемпионате», удобно ли вам пользоваться им, всё ли необходимое есть. Нам интересны и ваши мысли о e-mail-рассылки от нашего сайта, о реакциях на материалы наших авторов и многое другое.