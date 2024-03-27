Лысцов: один вопрос у людей из «Бенфики» был: «Почему ты тогда уехал в Россию?»

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов рассказал о встрече с бывшими одноклубниками во время матча с «Бенфикой-Б».

«Конкретно ностальгия тогда нахлынула! Очень тепло там встретили. В команде осталось много людей в административном, тренерском штабе, с которыми я работал. Сразу объятия начались. Пообщались, вспомнили. Один вопрос у всех был: «Почему ты тогда не остался, а уехал в Россию? Здесь у тебя всё было бы иначе». Но я такой человек, что никогда ни о чём не жалею. Что ни делается в жизни — на всё воля Всевышнего», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

28-летний центральный защитник Виталий Лысцов в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки», за которые выступал с февраля 2023 года и провёл восемь матчей. В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл в её составе 13 матчей.