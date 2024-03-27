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Блинд: надеюсь, «Бавария» выиграет Лигу чемпионов, чтобы спасти сезон

Блинд: надеюсь, «Бавария» выиграет Лигу чемпионов, чтобы спасти сезон
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Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Дейли Блинд, сейчас представляющий испанскую «Жирону», заявил, что продолжает следить за немецким клубом и надеется, что его экс-одноклубники смогут одержать победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, чтобы спасти сезон.

«Я надеюсь, что «Бавария» выиграет Лигу чемпионов, конечно. Чтобы спасти сезон. Я думаю, что обойти «Байер» будет сложно с учётом такого большого отставания. Но они всё ещё должны верить, как и в прошлом году. Всё что угодно может произойти в последний день. Я слежу за командой и Маттейсом [де Лигтом] очень внимательно», — сказал Блинд в интервью журналисту Флориану Плеттенбергу.

«Бавария» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Матчи пройдут 9 и 17 апреля в Лондоне и Мюнхене соответственно.

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