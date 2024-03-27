Пименов: Карпин — идеальный вариант для сборной России, не нужно ничего менять

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Карпин — абсолютно идеальный вариант для сборной России. Ничего менять не нужно, потому что есть чёткое понимание и взаимодействие между тренерским штабом, игроками и РФС. А ещё и на стадионах полные трибуны!» — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить контракт Валерия Карпина со сборной России до 2026 года. Напомним, Карпин совмещает должности главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сборной России. При этом российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022-го.