Защитник «Крыльев Советов» Горшков: интерес «Зенита»? Ничего не знаю об этом

Футболист «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков заявил, что ничего не знает об интересе санкт-петербургского «Зенита» к своей персоне.

«Мне об этом ничего не известно. Сейчас трансферное окно закрыто, эту тему не стоит трогать. Был ли я готов к переходу посреди сезона? Что значит готов? У меня контракт с клубом. Я на данный момент футболист «Крыльев Советов», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Горшков — воспитанник академии «Чертаново». За «Крылья Советов» футболист выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт Горшкова с клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

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