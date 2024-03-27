Дмитрий Черышев: продление контракта Карпина со сборной России — правильное решение

Наставник ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев считает, что РФС поступит правильно, если продлит контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Будет очень хорошо, если Валерий Карпин продолжит работать со сборной России, потому что это российский специалист. Валера сейчас постоянно собирает национальную команду, видит молодых и перспективных ребят. Повторюсь, хорошо, что в сборной работает российский специалист, тем более он знаком с каждым футболистом из-за работы тренером в РПЛ. Продление контракта с ним — правильное решение», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить контракт Валерия Карпина со сборной России до 2026 года. Напомним, Карпин совмещает должности главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сборной России. При этом российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022-го.