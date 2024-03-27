Лысцов: у Талалаева любая команда будет больше всех пробегать и выигрывать борьбы

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов высказался о российском тренере Андрее Талалаеве, под руководством которого работал в «Ахмате».

«Талалаев во многом мне зелёный свет давал и закрывал глаза на многие факторы. Он всегда меня вдохновлял, помогал — очень много мне как тренер дал.

Чтобы обижался — нет, но бывало, когда он тебя на эмоции выводил. Мы могли поспорить, но это всё футбольная работа. Человеку моего характера это и нужно. Где-то он покричит, создаст конфликт, а мне это только придавало сил. Андрей Викторович — непростой тренер, но его методы оправдывают себя. Результаты ему сопутствуют. Ему какую команду ни дай, она будет больше всех пробегать и выигрывать борьбы. Физически его команды всегда хорошо готовы», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.