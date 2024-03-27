Защитник «Крыльев Советов» Горшков: конкуренция как была большая в РПЛ, так и остаётся

Футболист «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков не согласился с утверждением, что уровень Российской Премьер-Лиги с годами стал ниже.

«Не мне об этом судить. Конкуренция как была большая, так и остаётся. Особенно для нашей команды, все победы даются трудом. Нет такого, что кого-то обыгрываем на классе. Для нас было тяжело, есть и будет», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Горшков — воспитанник академии «Чертаново». За «Крылья Советов» футболист выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт Горшкова с клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

После 20 туров РПЛ сезона-2023/2024 лидирует в чемпионате «Зенит». Второе место занимает «Краснодар», на третьей строчке расположилось «Динамо».