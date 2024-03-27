«Динамо» посвятит матч с «Ростовом» жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые посвятят матч 22-го тура РПЛ с «Ростовом» жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

«Хочется выразить соболезнование всем тем, кого затронула эта трагедия. Наш клуб объявил, что ближайший матч мы посвятим всем пострадавшим в катастрофе. Все сборы будут пожертвованы в фонд «ВТБ-Страна», который помогает тем, кто пострадал. Мы приехали всей командой для того, чтобы почтить память жертв. Теракт в «Крокусе» — большая трагедия для всех. «Динамо» скорбит по тем, кто пострадал.

Мы испытываем чувство жуткой горечи и несправедливости в связи с этой трагедией. Это решение нашей команды: каждого футболиста, члена персонала. Мы скорбим вместе со всей страной, поэтому мы приехали. У нас в команде футболисты из разных стран, континентов, разных религий. Но нас всех объединяет человеческое чувство горечи по тем утратам, которые мы понесли», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.