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Лысцов: что бы я ни попросил у Всевышнего — он мне дал в разы больше

Лысцов: что бы я ни попросил у Всевышнего — он мне дал в разы больше
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Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов высказался по поводу веры в бога.

«Я не люблю говорить про себя и про веру. Я стараюсь быть хорошим человеком в жизни, ходить в церковь, молиться за родных, близких, благодарить бога. Насколько это у меня получается, не могу оценить.

У меня все в семье верующие, крещёные. Мама всегда брала с собой в церковь. Свечки ставили. Скажу так: что бы я ни попросил у Всевышнего — а я мало просил — мне он дал в разы больше. Я иду своим путём и стараюсь почаще его радовать своими поступками. Для меня важно удержать то, что у меня есть, не потерять это. Я многих людей потерял, поэтому самое главное для меня — это здоровье семьи, близких. Остальное наживное», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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