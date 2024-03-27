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Черышев: за Грузию можно порадоваться от души — команда проделала серьёзный путь на Евро

Черышев: за Грузию можно порадоваться от души — команда проделала серьёзный путь на Евро
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Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал выход сборной Грузии в финальную часть чемпионата Европы — 2024.

«От души поздравляю сборную Грузии. Они проделали большой и серьёзный путь и заслуженно вышли на чемпионат Европы. Грузия никогда не выступала на Евро, поэтому это огромное достижение футболистов, тренерского штаба и руководителей федерации футбола. Они проделали хорошую работу, за них можно порадоваться от души», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 26 марта сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). Встреча прошла на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Отметим, что сборная Грузии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. На групповом этапе этого турнира её соперниками станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F.

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