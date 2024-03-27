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Хавбек «Челси» Лавиа пропустит оставшуюся часть сезона-2023/2024 из-за травмы

Хавбек «Челси» Лавиа пропустит оставшуюся часть сезона-2023/2024 из-за травмы
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Полузащитник лондонского «Челси» Ромео Лавиа выбыл из строя до конца нынешнего сезона, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter), ссылаясь на свои источники в клубе.

Напомним, в октябре прошлого года футболист столкнулся с рецидивом травмы лодыжки, из-за которой выбыл до конца декабря. До этого Лавиа повредил лодыжку в середине сентября. Суммарно в футболе «Челси» в этом сезоне он провёл на поле 32 минуты в официальных матчах. К «синим» бельгийский хавбек присоединился в прошлое летнее межсезонье, лондонцы заплатили «Саутгемптону» за опорного полузащитника € 62 млн.

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