Источник: в РФС не планируют менять формат Суперкубка России в этом году

В этом году не планируется изменять формат проведения Суперкубка России. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, в Российском футбольном союзе (РФС) приняли решение о проведении Суперкубка России — 2024 в традиционном формате из одного матча. Ранее выдвигались идеи, чтобы провести Суперкубок в декабре или в виде турнира с участием четырёх команд. Отмечается, что матч за Суперкубок состоится в привычное время — перед стартом нового сезона-2024/2025.

В 2023 году в матче за Суперкубок России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. «Зенит» одержал победу в серии пенальти со счётом 5:4. Игровое время матча завершилось вничью — 0:0.

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