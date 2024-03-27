Матчи ближайшего тура всех лиг ФНЛ начнутся с минуты молчания

Матчи ближайшего тура всех лиг, которые входят в структуру Футбольной национальной лиги (ФНЛ), начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшей 22 марта.

«Во всех матчах всех лиг, которые входят в ФНЛ, в предстоящем туре будет минута молчания и чёрные повязки у футболистов. Предстоящий тур пройдёт с учётом повышенных мер безопасности. Касательно ограничений, лига находится в контакте с регионами и позднее проинформирует о возможных ограничениях», — приводит слова представителя пресс-службы ФНЛ «Матч ТВ».

Ранее 24-й тур Мелбет Первой лиги, а также туры, запланированные на 23 и 24 марта, ЛЕОН- Второй лиги были перенесены на более поздний срок.

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