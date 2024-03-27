Полузащитник «Реала» Камавинга избежал серьёзной травмы — AS

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга, который вынужденно был заменён в товарищеском матче с национальной командой Чили (3:2), будет готов к игре 30-го тура испанской Примеры с «Атлетиком», которая состоится 31 марта 2024-го. Об этом сообщает AS.

По информации источника, медицинские тесты, которые французский полузащитник прошёл сегодня, 27 марта 2024 года, после того как испытал болевые ощущения в матче сборной, показывают, что он получил лишь простое растяжение связок левой лодыжки. Ранее были подозрения на вывих лодыжки.

Напомним, Камавинга был заменён на 44-й минуте матча, вместо него на поле вышел полузащитник Маттео Гендузи.

После 29 туров испанской Примеры «Реал» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 72 очка.

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