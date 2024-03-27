Кобелев: «Динамо» весной сыграло всего три матча — какие сейчас можно делать выводы?

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах бело-голубых после зимней паузы.

«Весной у «Динамо» было всего три матча: две победы и поражение от «Зенита». Какие сейчас можно делать выводы? Выводы делаются, когда команды уходят на зимнюю паузу, а также в мае, когда чемпионат заканчивается.

Мы видим, что после каждого тура всё может поменяться. «Краснодар» одну-две игры не выиграл — идёт смена тренера, и мы не знаем, что от них ждать. Поэтому не думаю, что сейчас стоит делать какие-то выводы. Тяжело прогнозировать, как всё будет», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 38 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается «Зенит» (40).